CHAMBERLAND, Camille



Au CHSLD de St-Anselme, le 12 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Camille Chamberland, époux de madame Pauline Labrecque. Il était le fils de feu Georges Chamberland et de feu Émilia Langlois. Il demeurait à Saint-Anselme, natif d'Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h45.Il laisse dans le deuil sa femme Pauline, ses enfants: Cinthia (Jean-François Labonté), Jimmy (Johanne Gosselin); ses 5 petits-enfants: Jérémy (Solveille Anctil), Félix, Carl, Sarah, Maxim. De la famille Chamberland, il était le frère: feu Robert (feu Alvénia Doiron), Yvette (feu Jean-Marie Beaulieu), feu Gérald (feu Jeannine Lacroix), feu Yolande (feu Daniel Labrie), Carmen (feu Julien Chamberland, feu Raymond Labrie), Gilles, Jeannine (feu Jean-Claude Goulet), feu Aline (feu Rolland Lemieux), Loretta (Sergio Pantarotto), Gaétane. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins/cousines et plusieurs amis(es). La famille désire remercier le personnel du Centre régional intégré de cancérologie de Lévis, l'équipe de soins du 8e étage de l'Hôtel Dieu de Québec, le personnel du CRCEO de Québec ainsi que celui du CHSLD de St-Anselme pour les bons soins prodigués à notre père. Des remerciements spéciaux aux 3 infirmières pivots (Marie-Christine, Lauri, Stéphanie) ainsi qu'à Mauricia et Janick pour leur bienveillance à l'égard de Camille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou la Fondation du CHU de Québec 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :