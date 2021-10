BLOUIN LAROCHELLE, Michaël



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2021, à l'âge de 34 ans, est décédé Michaël Blouin Larochelle, fils de monsieur Daniel Blouin et de madame Céline Larochelle. Il demeurait à Saint-Malachie.La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 15h,Les cendres de Michaël seront déposées par la suite au Columbarium du Complexe Funéraire Roy & Rouleau inc. Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil ses parents, sa sœur Marilyn Blouin Larochelle (Pier-Luc Goulet), son filleul Xavier Rhéaume, ses neveux: William Rhéaume et Alexis Goulet; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. Les arrangements funéraires de Michaël ont été confiés à la Maison Funéraire