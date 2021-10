CLOUTIER, Thérèse Rita



Nous souhaitons vous faire part que notre mère, madame Thérèse Rita Cloutier demeurant à Gaspé, est décédée au CISSS de la Gaspésie, Pavillon Monseigneur-Ross, le jeudi 14 octobre 2021, à l'âge de 90 ans et 10 mois. Elle est partie paisiblement rejoindre notre père monsieur Ubald Roy. Madame Thérèse Rita Cloutier laisse dans le deuil nous, ses 4 enfants: Denis (Luce-Paule), Jean (Anne), Alain (Nicole) et Lucie (Jean-Pierre); 7 petits-enfants: Marie-Josée (Sébastien), Valérie (Guillaume), Catherine (Mathieu), Frédérique (Émile), Isabelle (Rémi), Marie- Michelle (Sam) et Louis-Philippe (Karen); 2 arrière-petits-enfants: Charles-Éli et Julien; proches parents, neveux et nièces et plusieurs ami(e)s. " Il restera de toi ce que tu as donné. En nous fleurira ce que tu as semé. "Résidence funéraire Valère Fortinde Gaspéle vendredi 22 octobre 2021 à compter de 18 h afin de rendre un dernier hommage à notre mère.et se terminera en prière lors de la fermeture de son cercueil. Notez que le samedi 23 octobre 2021, le salon ouvrira ses portes de 10 h 30 à 11 h 30 afin de vous permettre de nous accompagner au cimetière de Gaspé où aura lieu l'inhumation de ses cendres. Nous avons confié les services professionnels et la direction de la célébration à lade GaspéToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Côte-de-Gaspé et à l'Institut national canadien pour les aveugles.La direction et le personnel du réseau HG Division, certifiée Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec et par le Bureau de normalisation du Québec, offrent leurs plus sincères condoléances à la famille.