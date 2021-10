GAGNÉ, France Paquet



À son domicile, le 14 octobre 2021, à l'âge 71 ans, est décédée madame France Paquet, épouse de monsieur Roger Gagné, fille de feu Cécile Poisson et de feu Léon Paquet. Elle demeurait à Saint- Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 11h a 14hL'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil son époux Roger, ses enfants: Nancy (François Bernier), Pascal (Claudia Goupil) et Linda, ses petits-enfants: Frédéricke, Raphaëlle (Alexandre), Jonathan, Alyssa (Charles-Edouard), Sébastien (Florence), Noah et Emy. Son frère André (Diane Chouinard), ses beaux frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Diane, Marcel (Micheline Paré), Daniel, Cécile, Jean-Pierre (Louise), Christine Gagné-Palmer, Sherly Gagné-Palmeur (Daniel); sa filleule Isabelle Gagné, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, J-900 Québec (Québec) G1J 2G3, site internet https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/RECHER/