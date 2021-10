DRAPEAU, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 octobre 2021, à l'âge de 49 ans, est décédé M. Claude Drapeau, époux de madame Lissia C. Tremblay. Il était le fils de madame Renée Roy et de feu monsieur Réjean Drapeau. Il demeurait à Québec. Nous nous souviendrons de l'importance et l'amour qu'il a accordé à sa famille et de son humour sarcastique. Son attachement profond pour le Québec, son honnêteté, sa générosité, sa simplicité, sa jovialité et sa détermination face à la maladie nous guideront vers l'avenir. Claude laisse dans le deuil son épouse : Lissia; ses deux filles: Charlotte et Élisabeth. Il laisse également sa mère Renée Roy (feu Réjean Drapeau); son frère et ses sœurs : Pierre, Lucie et Chantal (Yannick Voyer); sa belle-mère : France Pouliot, ainsi que plusieurs autres parents, collègues de travail, amis(es) dont plusieurs amis(es) d'enfance... La famille recevra les condoléances au :de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h.La famille remercie du fond du cœur tous le personnel soignant et non soignant du 8eme étage de l'Hôtel-Dieu de Québec qui, à chaque instant et avec beaucoup de générosité, a su apporter à Claude, les soins, les conseils, le confort, le professionnalisme, la sécurité et l'amitié qui lui ont permis de cheminer à travers la maladie avec confiance et sérénité. S.v.p. remplacer l'envoi de fleurs par un moment en famille, un don de sang ou un don pour la recherche en oncologie à la Fondation du CHU de Québec.