CADORET (CADORETTE)

Raymond



Paisiblement et entouré de l'amour de sa famille, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raymond Cadoret, époux de dame Raymonde Roy. Il était le fils de feu Phydime Cadoret et de feu Germaine Gosselin. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale vendredi 22 octobre de 19 h à 21 h, le samedi 23 octobre de 11 h à 12 h 45.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Raymonde Roy: ses enfants: Éric, Stéphane, Régis, Maude et leurs conjoint(e)s; ses petits-enfants: Antoine et Emma, Amélie, Axel et Claudine, Louis et Malorie, Pierre-Alexis, Alyssa, Tom-Elric et Henri-Xavier; ses frères et sœurs: Jean-Guy, feu Paul-André, Normand, Liliane, Yvon, Roger, Nicole et leurs conjoint(e)s. Les frères et sœurs de sa conjointe: Louisette, Réjeanne, Réjean, Yolande et leurs conjoint(e)s. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, nombreux amis(es) et employés. Dons suggérés: La fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'attention de l'unité des soins palliatifs.https://fhdl.ca/faire-un-don/. Remerciements à l'incroyable équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui lui ont prodigué des soins exceptionnels et humains. La direction des funérailles est confiée à la