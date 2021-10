VILLENEUVE, Lucette Levasseur



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 14 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lucette Levasseur, épouse de monsieur Richard Villeneuve, fille de feu monsieur Rosaire Levasseur et de feu madame Georgette Robitaille. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Christian Villeneuve; sa petite-fille Rosalie Villeneuve Savard; ses frères et sœurs: Pierrette, Gilles, Donald et feu Rénald; son beau-frère Paul-Henri Villeneuve; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s., elle reposera au cimetière Mont-Marie Lévis.