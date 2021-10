LANGEVIN DELISLE, Colette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Colette Delisle, épouse de monsieur Yvon Langevin et fille de feu monsieur Amédée Delisle et de feu madame Albertine Marquis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 29 octobre de 13h à 15h., et de là, au cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil son conjoint monsieur Yvon Langevin, ses enfants: Michel Langevin (Chantal Pouliot), Lise Langevin (Sylvain Forget), Lucie Langevin (Réal Racine), Marc Langevin (France L'Heureux); ses petits-enfants: Andréanne Langevin (Marc-André Lemieux), Sophie Racine (Maxime Guay), Pierre-Olivier Forget (Meredith Cournoyer), Marie-Michèle Langevin (Alexandre Guay), Sébastien Forget, Marc-Antoine Langevin, Thomas Langevin; son arrière-petit enfant William Guay; ses sœurs: Jacqueline, Micheline (Jacques Champagne), feu Pierrette (Gaston Boivin). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langevin: feu Frank (Yvonne Desmeules), Raymond, Pierrette (feu Gérard Bernard) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 683-8666.