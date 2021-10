WATTERS, Louise

Miville-Dechène



Au Domaine St-Dominique de Québec, le 15 août 2021, est décédée paisiblement à l'âge de 97 ans, Mme Louise Miville- Dechène, épouse de feu Roger Watters.Elle laisse dans le deuil sa fille unique, Lucie (Simon Doyon), ses petits-enfants: Jean-François (Natalie Gauthier) Olivier et Geneviève (Fletcher de Graff) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Sophie, Gabrielle, Loïc et Oscar. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Pauline (feu Jacques Girard). Elle est allée rejoindre ses sœurs: Edithe, Denise, Marthe, Jacqueline, Jeannne ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Watters: Louise, Madeleine, Marc, Claude et René. En respect de ses dernières volontés, elle a été inhumée en toute intimité, le 12 octobre 2021, au cimetière Belmont de Québec.