MÉTIVIER, Murielle

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 août 2021, est décédée Murielle Métivier, conjointe de monsieur Gilles Lirette, fille de feu John Métivier et de feu Imelda Pelletier. Elle demeurait à Vanier.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Gilles; ses enfants : Richard (Lyne Pelletier) et feu Guylaine; les enfants de son conjoint : Sophie (Armand Movaffaghy), Catherine (Janick Pagé) et Christian; ses petits-enfants : Audrey, Francis (Sabrina Vermette), Léa, Dorian, Laurianne et Vincent; ses frères : feu Jean-Claude (feu Denise Plante), feu Robert (Huguette Tremblay), Maurice (feu Rita Beaumont) et Roger (Luce Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier et Lirette; sa nièce adorée Michèle Métivier et ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294