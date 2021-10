PLANTE, Ghislaine Blouin



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 14 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Ghislaine Blouin, épouse de monsieur Léo Plante, fille de feu monsieur Paul-Émile Blouin et de feu madame Jeanne D'arc Daigle. Native de Vanier, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Léo; ses enfants: Josée (Stéphane Romano), Martin (Karine Ouellet), Gina, Yanick et (Audrey Chabot-Bernatchez); ses petits-enfants: Vanessa, Francis, Cynthia (Joël), Alyson, Zachary et Évelyne; ses arrière-petits-enfants: Emylia et Liam; ses frères et sœurs: Jeanne d'Arc (feu Jean-Marie Gignac), Marguerite (feu Jean-Claude Verreault), feu Maurice (Suzanne Proulx) et feu Paul-Émile (Jeannine Dompierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plante: Louise (feu Gérard Plamondon), Fernand (Louise Beaulieu), Aline (feu Serge Pelletier), Monique (feu Vincent Plamondon), Ginette (Claude), Huguette (Richard Perron), Claude, Francine (Gilles Gagné) et Jocelyn (Josée Martin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence de l'Hôpital Laval, et particulièrement le Docteur Xavier Huppé pour leur support et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.