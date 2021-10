SAUVÉ, Madeleine Antonios



À Montréal, dans sa cent-quatrième année, est décédée Madeleine Hélène Antonios épouse de feu Henri Jean Sauvé. Mère dévouée de Jean (Québec), Gérald (Rimouski) et Robert (Ottawa) elle laisse aussi dans le deuil onze petits- enfants et de nombreux arrière-petits- enfants. Madeleine était la fille de Christine Cronier de Clemville en Gaspésie et de Naoum Antonios Zanitis de Kastoria en Grèce. Elle rejoint sa sœur Norma et son frère Eugène (Choupie) alias Larry Mason ainsi que ses demi- frères Pierre et Robert Houle. Merci au personnel du Pavillon Alfred-Desrochers de l'Institut de gériatrie de Montréal pour les soins prodigués au cours de la dernière année.Mamá s'agapó, anapáfsou en eiríni.