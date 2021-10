LAFLAMME, Pierrette Carrier



À l'Hôpital de Beaupré, le 1 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Pierrette Carrier, épouse de feu monsieur René Laflamme et fille de feu madame Marie-Jeanne Latouche et de feu monsieur Charles-Henri Carrier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Béatrice Hebrard), Johanne (Denis Lévesque) et Lucie (Mario Borgia); ses petits-enfants: Frédérick Lévesque (Andreanne Filteau), Jessica Borgia (Maxime Pelchat), Jonathan Borgia (Kim Lanctot), Mélissa Lévesque (Marc-André Boily), Patrick Lévesque (Julie Deblois), Jimmy Borgia (Mathilde Métais) et Joanie Borgia (Maxime Paquet); ses arrière-petits-enfants: Ryan, Alex, Maïka, Xavier, Thomas, Zak, James, Sam, Anthony, Jackson, Louis, Victoria, William, Charlie, Alicia, Liam et Noélie; ses frères et sœurs: feu Jeannine (feu Maurice Lemelin), feu Raymonde (feu Noël Bédard), feu Dorothée (feu Roger Bélanger), Gisèle (feu Normand Neilson), Jean-Guy (feu Claudette Guèvremont), Jean-Marc (Yolande Touzin) et Louise (feu Raynald Rousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laflamme: feu Thérèse, Raymond, feu Guy (feu Huguette Roy) Louisette (André Maheux) et Claire (feu Maurice Lecompte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s.de 13h à 16h.La famille remercie le personnel de l'Hôpital de Beaupré pour l'attention portée et la qualité des soins apportés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer (190 rue Dorchester, bureau 50 Québec QC G1K 5Y9).