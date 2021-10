SHOONER, Louiselle Boisclair



Au Centre d'hébergement Loretteville, le 28 septembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Louiselle Boisclair, épouse de monsieur Gilles Shooner. Elle était la fille de feu dame Rébecca Leclerc et feu monsieur Henri Boisclair. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles, ses enfants : Ian, Frédéric et Serge; ses petits-enfants ainsi que leurs mères : Nicolas et Thomas (Sylvie Asselin), Rébecca (Lynda Vallerand) et Victor (Karine Pépin). Sont aussi affectés par son départ ses frères et sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille désire remercier tout particulièrement le personnel des Centres d'hébergement Vigi de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Loretteville pour leurs soins attentionnés et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.