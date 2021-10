FOURNIER, Daniel



À son domicile, le 3 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Daniel Fournier, fidèle collaborateur et employé de la Maison funéraire Laurent Normand depuis les 23 dernières années. Il était le fils de feu monsieur Narcisse Fournier et de feu dame Gabrielle Mathurin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, jour des funérailles, à compter de 13h.suivi de la mise en crypte au Mausolée de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Réal (Marie Zaluski), feu Marguerite, feu Roger (feu Hélène Bourgeois), feu René (Laurette Gauvin), feu Simon (Claire Dubois), feu Pierre (Julienne Labrecque), feu Paul (Lise Têtu), Françoise, Jacques (Andrée Garant), Suzanne (feu Jacques Létourneau), feu Robert (feu Michelle Morin), Denise (feu Yvon Garant), Céline (Clément Jacques), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ou à la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ , ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9.La direction des funérailles a été confiée à la