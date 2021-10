PLANTE, Eugénie Grondin



À Lévis, le 14 octobre 2021, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Eugénie Grondin, épouse de feu monsieur Paul-Omer Plante, fille de feu madame Aline Nadeau et de feu monsieur Florian Grondin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Thérèse, François (Marjolaine Isabel), Jean-Marie; ses petits-enfants qu'elle a aimés et choyés: Samuel et Jessica; son arrière-petit-fils Charles-Édouard; ses sœurs et son frère: Alfrédine (feu Gérard St-Hilaire), Soeur Hélène s.e.j, Jean (Éléonore Pelletier). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil ses filleuls: Julie St-Hilaire, Marcel Plante, ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Grondin, Nadeau, Plante, Lachance, Dubois, de même que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 27 octobre 2021 de 14 h 15 à 17 h et de 19 h à 21 h 30, ainsi que le jeudi 28 octobre 2021 de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. Un merci tout spécial à tous ceux et celles qui ont fait la différence tout au long de la dernière étape de vie de notre mère depuis 14 ans en mettant dans son quotidien soleil et réconfort par vos petites attentions et vos bons soins personnalisés. Que la Vie vous le rende bien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière- Appalaches, tél.: 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, tél.: 418 833-3414, site web: www.castjoseph.com.