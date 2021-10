GAGNON, Alfred



À son domicile, le 25 septembre 2021, est décédé à l'âge de 81 ans et 8 mois M. Alfred Gagnon, fils de feu Mme Rose-Alma Dumais et de feu M. Adolphe Gagnon. Il demeurait à Saint-Gabriel- Lalemant, Kamouraska. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Gabriel-Lalemant le samedi 23 octobre 2021, de 13 h à 14 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre la mère de ses enfants: Yvette St-Onge; ses fils: Normand (Julie Dupont), François; ses petits-enfants: Rosalie (William Morin), Anne-Marie, Sarah-Maude, Tony, Lory, Laury. Il était le frère de: feu Anne-Marie, Jeannette (Pierre-Paul Dubé), feu Marie-Jeanne, feu Rosanne (Norbert Bouchard), Lynda, Madeleine, feu Philippe (Antoinette Poirier), Gilles (feu Pierrette Servant), Céline (feu Gilles Baril), feu Colette, feu Jacques (Denise Lignault) et le beau-frère de: feu Maurice (feu Thérèse Drapeau), feu Gilbert, feu Roland, feu Rollande (Bertrand Nadeau), Cécile, Jacqueline (Clermont Nadeau), feu Jean-Claude, feu Albert (Francine Boucher Wilfrid Chénard). Sont aussi attristés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Marlène Milliard et Gaétan Gagnon pour avoir soutenu Alfred dans son maintien à domicile pendant les dernières années de sa vie. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec (Québec) G2K 1L9. La direction des funérailles a été confiée à la