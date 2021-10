LORTIE, Georges



À l'hôpital de Verdun, le 27 septembre 2021 est décédé monsieur Georges Lortie, époux de Lucette Michelin. Il était le fils de feu Olivier Lortie et feu Blanche Laplante. Au décès de sa mère à sa naissance, il a été élevé par, son oncle et sa tante, feu Ernest Lortie et feu Jeanne Hains à Giffard, Québec. La famille vous accueillera le vendredi 22 octobre 2021 de 14h à 18h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation suivra au cimetière paroissial.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Amapola Alares), Pascal et ses petits-enfants: Xavier et Jeanne Lortie; sa sœur Pauline (feu Alfred Drolet), ses frères: Roland (feu Martha Fortier) et Robert (feu Monique Dubé, Agnès Hammond); ses belles-sœurs: Micheline Michelin (feu Malcom Darroch), Yvette Michelin (feu Jean Racine) et Christine Michelin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, des familles Lortie, Hains et Michelin et de nombreux amis. Il était également le frère de feu Thérèse Lortie, feu Maurice Lortie (feu Rachel Faucher) et feu Olivette Lortie (feu Alexandre Vézina). M. Lortie a travaillé pendant 42 ans à la Dominion Textile à Montmorency et à Sherbrooke. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com