AMPLEMAN, Gisèle Marcotte



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gisèle Marcotte, au CHUL de Québec, le 3 octobre 2021, à l'âge de 90 ans. Elle était la fille de feu monsieur Henri-Paul Marcotte et de feu dame Cécile Giguère. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Gaétan Lemay), François (Katherine Roy), Josée (Martin Rheault) et feu Benoît (Michelle Germain (David Grégoire)); ses petits-enfants: Ludovik (Marie-Frédérique), Arnaud (Daisy), Zachary (Andréa), Pénélope, Gabrielle (Félix), Félix (Ève), Mathilde, Amélie, Mathieu et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Jimmy, Matéo, Anthony, Cléo, Charlie, Nolan et Milo; sa sœur: Monique (feu Paul Leclerc) et Yvonne Alain (feu Jacques Fortin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédée dans la mort: Maurice (Magdelaine Buissière), Thérèse (Jean-Claude Bédard), Madeleine (John Tremblay), Sarto et Dominique. La famille recevra les condoléances aude 10h à 13h.De là, madame Marcotte sera portée à son dernier repos au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides.La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL de Québec, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUL de Québec 2705, boulevard Laurier QC G1V 4G2, https://fondationduchudequebec.org/dons-recherche/