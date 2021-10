Aéroport international Jean-Lesage: deux nouvelles liaisons saisonnières vers Vancouver et Calgary

Air Canada va proposer deux nouveaux services saisonniers au départ de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec à destination de Vancouver et de Calgary.

Selon les informations rendues publiques jeudi, trois vols se dirigeront chaque semaine vers la métropole de la Colombie-Britannique, Vancouver, dès le 20 mai 2022. La métropole albertaine, Calgary, aura pour sa part droit à jusqu'à quatre vols hebdomadaires.

C’est Air Canada Rouge qui exploitera ces nouvelles dessertes avec des appareils A319 d’Airbus.

En juillet, le transporteur aérien avait aussi annoncé deux nouvelles liaisons depuis Québec, soit vers Fort Lauderdale et Orlando, en Floride. Celles-ci seront respectivement mises en place le 19 novembre et le 17 décembre.

De plus, dès le 20 décembre, Air Canada va intensifier la fréquence de ses liaisons existantes au départ de Québec vers Punta Cana, en République dominicaine, et Cancún, au Mexique.

Air Canada a l’intention de mettre la pandémie de COVID-19 derrière elle en retrouvant son niveau de 2019 pour ses liaisons Québec-Montréal (huit vols) et Québec-Toronto (cinq vols) d'ici l'été 2022.

«C'est une annonce importante pour les citoyens de Québec», a dit par communiqué Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), jeudi.

«Vancouver et Calgary sont des destinations populaires et des plaques tournantes stratégiques pour Air Canada, a-t-il ajouté. Au cours des derniers mois, la société aérienne a non seulement pris la décision de rétablir rapidement les liaisons d'avant la pandémie, mais elle a également augmenté la fréquence de ses vols et ajouté de nouvelles destinations à compter de cet hiver et de l'été 2022. Dans le cadre de sa stratégie de reprise, Air Canada investit pour favoriser la croissance de son marché. Nous sommes convaincus que la population de la région la soutiendra dans ses efforts.»

