Agression sexuelle armée: un suspect de 45 ans arrêté par la SQ

Un homme de 45 ans qui faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrestation, notamment en matière d’agression sexuelle et de proxénétisme, a été appréhendé par la Sûreté du Québec (SQ) mercredi.

Daniel Thibeault est suspecté d’agression sexuelle armée, de voies de fait graves, de proxénétisme et de trafic de stupéfiants. Ces événements se seraient produits dans les régions de Québec, Matane et Gaspé, en 2020 et 2021.

L’aide du public avait été sollicitée dans ce dossier, le 18 octobre dernier. C’est finalement deux jours plus tard que la police mettra la main au collet du suspect, dans le secteur de Saint-Hyacinthe.

Daniel Thibeault devrait comparaître jeudi par visioconférence, dans la région de Saint-Hyacinthe.

La SQ rappelle que toute personne qui détiendrait des informations au sujet de cet individu est invitée à le communiquer confidentiellement au 1-800-659-4264.

