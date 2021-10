Alain Lapointe des BB a perdu l’usage d’un œil

Le seul membre toujours vivant du défunt groupe Les BB, Alain Lapointe, a récemment traversé une autre grosse épreuve en perdant l’usage d’un œil, a-t-il confié au magazine «La Semaine» nouvellement en kiosque.

Le chanteur et musicien de 62 ans a raconté que c’est en chutant de son lit que l’accident s’est produit, avec de très fâcheuses conséquences.

«Si, dans la vie, je suis quelqu’un d’assez calme, dans mon sommeil, je bouge et parle énormément. Cette nuit-là, vers 3 h 30, je suis tombé en bas du lit. Dans ma chute, mon œil a percuté le coin de ma table de chevet et s’est crevé. C’était comme une scène de film d’horreur», a expliqué Alain Lapointe au journaliste Érick Rémy.

Douleurs

Alain Lapointe relate également, dans l’article de «La Semaine», que les multiples opérations pour sauver son organe oculaire lui ont amené beaucoup de douleur, comme des maux de tête. Et sa vue est désormais affectée par sa nouvelle condition, même s’il n’a pas perdu totalement son œil.

«On m’assure que mon cerveau va s’adapter à la longue et que ma vue va s’améliorer. En perdant cet œil, j’ai perdu la capacité de voir en trois dimensions. Je n’ai plus aucune perception des profondeurs. En plus, on m’a récemment découvert une cataracte. Je saurai bientôt si ce sera opérable», a indiqué l’artiste à «La Semaine».

Les deux complices d’Alain Lapointe qui faisaient partie avec lui des BB, le chanteur Patrick Bourgeois et le batteur François Jean, sont respectivement décédés en novembre 2017 et en novembre 2020.