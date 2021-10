SAVARD, Armand



Entouré de l'amour de sa fille adorée et des siens, au centre palliatif de Saint-François d'Assise, le 20 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Armand Savard, époux de dame Gislène Auclair, fils de feu monsieur Joseph- Albert Savard et de feu dame Marie-Anna Paquet. Il demeurait à Vanier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gislène; sa fille : Nancy (Alain Paquette); ses frères et soeurs : feu Paul (Lise Chamberland), Jeannine, Claude, feu Georgette (feu Jean-Claude Daigle), André (Hazel Adams), Louise (Pierre Poulin), feu Raymond (Carole Brousseau), feu Gérard, feu Benoit, feu Gaston, Francine (Gérard Roy), feu Yves (Diane Maheux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Auclair : Jean-Pierre (Denise Provençal), Daniel (Diane Drolet), feu Gisèle (feu Marc Perreault), Ginette (feu Yvon Paquet), Lise (feu Jean-Pierre Lemay), Denis (Johanne Bureau), Françoise, Gilbert (Carole Lamontagne), Fernand, Jacqueline (feu Robert Pelletier). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Sa fille tient à remercier tout particulièrement son oncle André et sa tante Hazel, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise.suivi de la mise en terre au cimetière Notre-Dame des Laurentides. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec.