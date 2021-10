HALLÉ, Marius



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2021, à l'aube de ses 95 ans, est décédé monsieur Marius Hallé, époux de madame Marie-Anna Saint-Pierre, fils de feu Thomas Hallé et de feu Lydia Nadeau. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Gilberte (feu Julien Vallée); son frère Laval (Marguerite Cantin); ses belles-soeurs de la famille Hallé: Rose-Aimée Carrier (feu Jean-Noël) et Thérèse Chabot (feu Jean); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Saint-Pierre: Thérèse (feu Jean-Paul Bernier), André (Anne-Marie Couture) et Marguerite (Gaston Desmeules); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Madeleine Hallé (feu Raymond Lefebvre), feu Jeanne d'Arc Saint-Pierre (feu Sylva Morin), feu Cécile Saint-Pierre (feu Gilbert Caron), feu Gabrielle Saint-Pierre, feu Alphonse Saint-Pierre, feu Élise Saint-Pierre et feu Alfred Saint-Pierre (feu Claudette Gaudreau). Un merci tout spécial au Docteure Annie Guillemette, neurologue, de même qu'au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 9h.