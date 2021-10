GIROUX, Pauline



Au CHSLD St-Augustin, le 29 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pauline Giroux, épouse de feu monsieur Émile Chassé. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillerade 13h00 à 14h30 au centre commémoratifet de là au Columbarium Wilbrod Robert. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (André Chalifour), Linda (Claude Perreault), Danny; ses petits-enfants: Joanie Chalifour (Luc Guitard), Patricia Perreault (Jason Boilard), Claudie Perreault (Simon Boivin) et Andréa Chalifour (Pier Luc Tardif); ses arrière-petits-enfants: Jérémy et Alexina Boivin, Thomas et Mathieu Boilard et Lyanna Guitard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux: Hélène Paradis (feu Albert Giroux) et Anne-Marie Gamache (feu Aimé Giroux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chassé; Sarah Klapper (feu Gérard Chassé) et Madeleine Chassé (feu Raymond Charron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Melvin (feu Marie Paule Touchette), Raymond et Laurent. Un remerciement spécial au personnel du 1er Est du CHLSD St-Augustin, particulièrement à mesdames Sylvie Tessier, Annie Brown, Manon Quesnel ainsi que monsieur Alain Saint-Hilaire pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin, 2135 rue de la Terrasse- Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2.