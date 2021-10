GUÉNARD, Marie-Paule



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Marie-Paule Guénard, survenu à Québec le 30 septembre 2021, à l'âge de 61 ans. Elle était la conjointe de Claude Mathieu, la fille de feu Georgette Dugal et de feu Ernest Guénard. Elle habitait à Québec.L'inhumation des cendres de Mme Guénard se fera tout de suite après, à 11h30, au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides, Québec (QC) G2N 1R8. Elle laisse dans le deuil son conjoint Claude Mathieu; ses enfants : Jean-Claude Mathieu, Martin Mathieu et Tommy Mathieu; son frère Pierre; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Mathieu; ses oncles et ses tantes; plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.