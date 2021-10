MÉTIVIER, Sylviane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 septembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Sylviane Métivier, fille de feu Almanzor Métivier et de feu Marguerite Carrier. Elle demeurait à Lévis. Elle était la soeur de feu Louise, Benoît (Monique Bolduc), feu Jean-Yves, Alain (Louise Migneault) et de feu Langis (Danielle Bédard). Outre ses frères, elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 500, département de gériatrie à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.