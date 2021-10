DROLET, Lilianne



Le 27 septembre 2021, au CHUL de Québec, est décédée à l'âge de 90 ans et 5 mois madame Lilianne Drolet, fille de feu Robert Drolet et feu Alice Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses filles: Linda et Johanne (Mario Bilodeau); ses petits-enfants: Geneviève (Shane Huston), Maia (Frédéric Hunstix) et David (Tânia Pinto); ses arrière-petits-enfants: Rébéka (Charlie Martel), Kevin et Abigail; ainsi que ses soeurs: Denise et Claire (feu Guy Vincent) et ses frères: Rosaire, Jean-Marie et Richard (Rolande Laflamme). Un merci tout spécial au personnel soignant de l'urgence et de l'unité des soins palliatifs du CHUL pour leur gentillesse et leur compassion.