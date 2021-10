ROBITAILLE, Jeannette



Annoncer le départ de notre mère est une étape difficile en raison de notre peine. Au cours des dernières années, ma mère et moi, son fils, avons vécu et survécu à bien des épreuves ainsi qu'à une maladie pulmonaire chronique. Ces expériences nous ont rapprochés, faisant en sorte qu'au fil du temps, nous sommes devenus frère et sœur dans le CHRIST. Notre Foi fut mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Cette Foi est un des legs que maman m'aura transmis, et ce, bien avant son retour vers le Père. Notre mère est décédée le 16 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, au CHSLD Vigi Saint-Augustin à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ex-épouse de feu monsieur Jules Guay, fille de feu Alice Laperrière et de feu monsieur Émile Robitaille.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 00. La mise en terre se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont (701, avenue Nérée-Tremblay, Québec, G1N 4R8) le samedi, 23 octobre 2021 à 15 h 45. Elle laisse dans le deuil, son fils Gaétan, sa fille Sylvie; ses petits-enfants: Laurie et ses deux fils William et Alexandre, Normand (Marie-Eve) ainsi que leur fils Noah; ses frères : Jacques-Émile (Faith), Henri-Paul (Freda), Laurier (Élise) et Jean-Guy ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre dans la paix ses sœurs et frères : feu Cécile, feu Gilberte, feu Judith, feu Robert et feu Jean-Marie. Un remerciement spécial à tout le personnel, aux intervenants, bénévoles, résidents et résidentes et ami(e)s du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les soins, l'amitié et la joie partagée à l'égard de notre mère. Nos remerciements vont aussi à l'équipe de pneumologues de l'IUCPQ (Hôpital Laval), en particulier, le docteur Pierre LeBlanc, ses consœurs et confrères qui ont aidé d'une manière exceptionnelle, notre mère, à surmonter sa maladie pulmonaire chronique depuis le printemps 2014. Également, nous ne pouvons passer sous silence le dévouement exceptionnel de toute l'équipe de soins de l'IUCPQ.