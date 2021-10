LABERGE, Simon



A l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 10 octobre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Simon Laberge, époux de madame Lise Filion et de feu monsieur François Laberge et de feu madame Fernande Côté. Il demeurait à l'Ange Gardien. La famille vous accueillera le jeudi 21 octobre de 19h00 à 22 h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie.Monsieur Laberge laisse dans le deuil outre son épouse dame Lise Filion, ses enfants: Alice (Christopher Hébert) et Antoine; sa belle-mère Georgette Plourde (feu André Filion); ses frères et sœurs: Anne Laberge (Dennis Dawson) et Jean-François Laberge (Martine Cantin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Denis Mathieu (feu Andrée Laberge), Pierre Filion (Elisabeth Patenaude), Nathalie Filion (Jean Ganache) et Julie Filion (Robin Driscoll); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans et des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca.