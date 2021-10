DIONNE, Roger



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 4 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roger Dionne, époux de feu madame Rachel Ouellet, fils de feu Eleud Dionne et de feu Marie-Anne Bélanger. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il est allé rejoindre ses deux filles Linda et Nathalie. Il laisse dans le deuil sa fille Nancy (François Nolin); ses petites-filles qu'il aimait tant: Sabrina et Mélissa; son gendre Nicolas Gignac; ses frères et soeur: feu Lucien (feu Irène Michaud), feu René (feu Gabrielle Lebel), feu Léonce (feu Marie-Paule Garneau, feu Madeleine Bissonnette), feu Albert (feu Edith Martin), feu Edgar (Marie-Laure Bérubé), feu Paula (feu Isidore Michaud), feu Corinne (feu Roger Michaud), feu Yvonne (feu Guy Tessier), feu Armand (Denise Bonafé), feu Louisette (feu Floréal Bastida) et feu Monique (Maurice Morin); plusieurs neveux et nièces des familles Dionne et Ouellet, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité gériatrique de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du 3ième étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tout l'accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera auà compter de 13 h.