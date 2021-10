GAGNÉ, Andrée



A Montréal, le 3 octobre 2021, est décédée à 74 ans, Andrée Gagné, conjointe de Jacques Nadeau. Elle était la fille de feu Florence Pelletier et de feu Léopold Gagné. Elle laisse dans le deuil Nicole (Bertrand De Ladurantaye), Louise, Jacques, Michèle Masson (feu Denis Gagné), Hélène et Yves (Denise Couillard) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines.Les cendres seront ensuite déposées dans le lot familial au cimetière de Montmagny. Un don en mémoire d'Andrée à la Fondation du CHUM serait apprécié.