LABRIE, Jean-Marc



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 6 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Labrie, époux de madame Murielle Dumas, fils de feu Henri Labrie et de feu Alphonsine Carrier. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Harold Larrivée), Luc, Claudia (Pierre Deblois); ses petits-enfants: Félix, Joëlle, Charles (Claudia Morissette) et Alicia. Il était le frère et le beau-frère de feu Gabrielle (feu Léo Carrier), feu Jeanne D'Arc (feu Philippe Laflamme), feu Marie-Paule (feu Louis Carrier), feu Léandre (feu Noëlla Duclos), Thérèse (feu René Hallé), Céline (feu Philippe Carrier), Pierrette (feu Victor Morin), feu Françine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas: feu Liliane (feu Robert Samson), feu Raymond (Jeannine Fecteau), feu Florence (feu Marcel Lagueux), Rolande (Edmond Mercier), feu Roger, feu Roland, Armande (feu Jean-Marie Tremblay), Jean-Marc (Claire Laflamme), Jean-Guy (feu Clémence Guay) et André (Lise Carrier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous désirons offrir nos plus sincères remerciements à Pierrette Labrie pour sa présence soutenue et sa remarquable bienveillance, au Dr Steven Hamann pour sa disponibilité, son empathie et la qualité de ses soins professionnels et à tout le personnel du Littoral pour tous les gestes attentionnés posés avec respect et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis.à compter de 9 h.