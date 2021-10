LAMBERT, Louise



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 15 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Louise Lambert, épouse de Monsieur Michel Genest. Elle était la fille de Mme Simone Ratté et de feu André Lambert. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9 h au centre commémoratifMadame Lambert laisse aussi dans le deuil ses enfants: Éric (Manon Roy), Benoit (Valérie Lapointe); ses petits-enfants: Pascale Genest, Élaine Genest (Michaël Stainsby), Maripier Lemay, Gabrielle Girard (Maxime Boucher) et Ann-Sophie Girard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest: Henri (Lise Doré), Lorraine (Robert Garneau), Pauline (feu Denis Guay) et Claude (Danielle Daigle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca