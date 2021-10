DUFOUR, Gilles



" Ton sourire restera à jamais dans nos cœurs "À son domicile, le 6 octobre 2021, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédé Gilles Dufour, entouré de son conjoint des trente-six dernières années Michel et de son beau-frère Denis. Il était le fils de feu dame Laura Boudreault et de feu monsieur Gérard Dufour. Il demeurait à Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 13h30.Il laisse dans le deuil, outre son époux Michel Arvisais; ses frères et sa sœur : Claude (Thérèse Tremblay), feu Roger, feu Jean-Guy (Huguette Beaumont), Laurent, feu Monique (Enis Cribb) et son jumeau feu Gérard; les membres de la famille Arvisais : sa belle-mère : Renée Laliberté (feu Jacques Arvisais), ses beaux-frères et belles-sœurs : Roseline et ses enfants : Nicolas Malenfant (Amélie Forand), Ariane Malenfant (Martin Bellemare); Denis (Christian Berthelot), François (Coralie Davis), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement aux intervenants des soins à domicile du CLSC La Source Nord, de même qu'aux intervenants des soins palliatifs à domicile du CLSC La Source Sud, dont la Dre Elyse Roy et en particulier aux infirmières Vicky Vallières et Sophie Martel. Merci pour vos soins, votre écoute et vos encouragements tout au long de sa maladie. Remerciement à Patrick Turner bénévole chez Albatros-Québec, ainsi qu'à mon frère Denis, pour sa présence et son soutien des huit derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Albatros Québec à 2975, Chemin Saint-Louis, Québec G1W 1P9, téléphone: 418 204-1533, site Internet : albatrosquebec.ca