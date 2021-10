BOSSÉ, Jeannot



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 8 octobre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Jeannot Bossé, fils de feu Roger Bossé et de feu Jeannine Roussel. Il demeurait à Lac-Etchemin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Kathy, Jonathan (Nyute Lemelin-Lepage), Mickaël, Marie-Pier, Gabriel, Sara-Maude, Jérémie et Lisa-Marie; ses petits-enfants: Jeysen, Samuel et Océane; ses frères et soeurs: Claudette (Jean-Guy Landry), Hermel (Jocelyne Nadeau), Jocelyne (Jean-Guy Michaud), Réjean, Gaétan (Micheline Gagnon), Ghislain (Louise Roussel), Jean-Louis (Nicole Baillargeon) et Simon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Mario Bélanger, oncologue, au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.à compter de 9 h.