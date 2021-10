GOSSELIN, Réjean



À l'hôpital Jeffery Hale, le 15 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Réjean Gosselin, époux de madame Lisette Thomassin. Il était le fils de feu Marie-Blanche Fillion et de feu Donat Gosselin. Originaire de Saint-Tite-des-Caps, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Manon (Éric Côté), Claudine (René Labarre), Mélanie et Christine (Hugo Berthiaume); ses petits-enfants: Sarah Côté (Frédéric Héroux Lafrance), Nicolas Côté (Audrey Gosselin), Valérie Labarre, Étienne Labarre (Léony Gauthier), William Gosselin Thiboutot (Nina Petherick), Maude Gosselin Thiboutot, Christopher Gosselin Thiboutot, Émilie Gosselin Thiboutot, Alexandra Berthiaume, Thomas Berthiaume; ses frères et sœurs: Jeannine (feu Aurèle Audet), Madeleine (feu Ludger Goulet), Monique (feu Lucien Côté), Marius (Denise Simard), Lucie (Jean-Guy Beaudoin, feu Michel Bouchard), Pierre (Rolande Baron), feu Simon Gosselin (Marie-Berthe Duclos), feu Denis Gosselin (feu Réjeanne Asselin), feu Réjeanne Gosselin (feu René Simard), feu Lise Gosselin; ses beaux-parents: feu Philippe Thomassin (Marie-Paule Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thomassin: Nicole (feu Yvon Caron), Line (Marc Rousseau), Harold (Nathalie Lemelin), feu Richard et Yvon; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie grandement l'équipe des soins palliatifs, secteur Orléans, l'hôpital Jeffery Hale et l'Enfant-Jésus, en particulier les oncologues et le personnel du 4e étage pour les bons soins prodigués à mon époux et notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.