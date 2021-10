BOURGEOIS, Jeannette

(Jeannine)



À l'hôpital Laval, le 16 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannine Bourgeois mariée à feu monsieur Maurice Leclerc, conjointe de monsieur Robert Bertrand et fille de feu monsieur Édouard Bourgeois et de feu madame Alvinia Cormier. Elle demeurait à St-Basile. Madame Bourgeois laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Jean-Charles, feu Marguerite (feu Jules Morneau), feu Cécile (feu Armand Chastenay) et feu Lucille (feu André Galarneau); ses neveux et nièces: Mario (feu Denise, Élisabeth), Louise (Gilles), Jean (Linda), Pierre (Nicole), Linda (Jean-Paul) et Harold Alain; les enfants de son conjoint: David (Catherine), Suzanna (Gordon), Krystel (Sébastien) et leurs enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bertrand ainsi que sa belle-soeur de la famille Leclerc, ses neveux et nièces de la famille Leclerc, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel ambulancier et à l'unité de cardiologie de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à l'organisme de votre choix.