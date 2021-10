ROY, Lina



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 12 octobre 2021, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédé madame Lina Roy, fille de feu madame May Cormier et de feu monsieur Léon Roy. Elle demeurait à Québec et autrefois de St-Quentin au Nouveau- Brunswick.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Ida (feu Dollard Bruyère) de Québec, Léo de St-Quentin, NB, Georgette (Jean-Marc Lachance) de Québec, Bertin de Québec et Claude de Québec. Elle sera également regrettée par ses neveux et nièces dont sa filleule, Nancy Babin, sans oublier ses amis. Elle est allée rejoindre ses parents ainsi que ses frères et soeurs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire de Québec.