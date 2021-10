COVID-19: l'Amérique Latine et les Caraïbes seront affectés pendant de « nombreuses années »

Les effets négatifs de la pandémie dans les pays d'Amérique Latine et des Caraïbes en termes de croissance, d'emploi et de capital humain, pourraient « prendre de nombreuses années avant de s'inverser », a prévenu jeudi le directeur régional du FMI.

• À lire aussi: COVID-19 : la ville de Moscou se prépare à fermer les services non essentiels

• À lire aussi: Entre 80 000 et 180 000 professionnels de santé morts de la COVID-19 entre janvier 2020 et mai 2021

« La croissance pour la majeure partie de la région ne revient pas à la trajectoire que nous avions envisagée avant la pandémie », a noté Nigel Chalk, à l'occasion de la publication du rapport sur les perspectives régionales du Fonds monétaire international.

Il a évoqué la possibilité que cela prenne plus de cinq ans avant que la croissance du Produit intérieur brut ne revienne au rythme d'avant la crise.

L'institution a relevé sa prévision de croissance 2021 pour l'Amérique Latine et les Caraïbes à 6,3%, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage comparé à ses prévisions de juillet.

Mais pour 2022, elle a révisé en baisse sa projection à 3% (-0,2 point).

Cette année, la reprise est soutenue mais pas au point d'effacer la récession historique (-7%) enregistrée en 2020 dans la région. À l'échelle mondiale, la contraction du PIB avait été bien moins forte (-3,1%).

Comme à l'échelle planétaire, la reprise est aussi inégale.

Les jeunes, les personnes les moins instruites et les femmes portent « un lourd fardeau », commente M. Chalk, notant que les risques sont pléthoriques.

Il a ainsi souligné que la pauvreté s'était particulièrement aggravée « dans toute la région ». « La classe moyenne est dans une situation de plus en plus précaire », a-t-il souligné.

« L'environnement en particulier dans de nombreux pays des Caraïbes demeure très difficile », a-t-il également déploré.

« Le tourisme dans la région ne devrait croître que lentement et (...) il est probable que le nombre de visiteurs cette année n'atteindra qu'environ 60% du niveau d'avant COVID-19 », ajoute-t-il.

Dans ce contexte, le FMI recommande de mettre en place « des politiques ambitieuses », d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques, de favoriser « un système fiscal progressif et propice à la croissance » ou encore d'investir davantage en faveur de projets pour lutter contre le changement climatique.

Dans un rapport séparé sur le climat publié jeudi également, le Fonds note que cette région est l'une des plus diverses en matière de risques liés au climat.

Globalement, la région Amérique Latine et les Caraïbes produisent des émissions de gaz à effet de serre proportionnels à leur taille économique et leur population: soit des émissions représentant 8,4% des émissions mondiales pour un poids de 8% du PIB mondial.

Mais elles recouvrent une grande hétérogénéité avec le Brésil, le Mexique et l'Argentine qui sont les plus gros émetteurs et les économies des Caraïbes qui représentent une part marginale.

Et, bien que cette région soit, dans son ensemble, moins vulnérable au changement climatique, « il existe des poches de grande vulnérabilité », les Caraïbes étant même l'une des régions les plus vulnérables du monde.

Ces pays se distinguent en effet « en termes de fréquence et d'impact économique des catastrophes naturelles d'origine météorologique par superficie », notent les auteurs du rapport.

Dans les Caraïbes, les dommages causés par les catastrophes naturelles représentent ainsi 2,5% du PIB par an, « affectant de vastes segments de l'économie et de la population », ce qui pèse fortement sur les finances publiques.

À voir aussi