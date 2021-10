BACON, Pierrette



Le 10 septembre 2021, à l'hôpital Saint-François d'Assise, entourée d'êtres chers, est décédée, tout en douceur et sereinement, Madame Pierrette Bacon, épouse de feu Monsieur Fabien Toulouse, fille de feu Madame Hélène Poirier et de feu Monsieur Alphonse Bacon. Originaire de Shelter Bay, elle demeurait à Beauport et était âgée de 87 ans. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Pauline (Nino Troïlo), feu Edna (feu Gérard Lebrun), Joyce (feu Jean-Guy Lebrun), feu Jean-Claude (Rolande Lalonde), Hélène (feu Denis Pouliot), feu Pierre, feu Marcelle et Alex (Diane Thibault); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Toulouse: feu Suzanne (feu Gaston Gosselin), Jacques (Patricia Keays), Marc (Cristina Arévalo), Francine (André Lauzière) et feu Roch (Annette Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines de même que de nombreuses amitiés qu'elle a su entretenir et enrichir au fil des ans. La famille recevra les condoléances àde 12h à 15h,se terminant par la mise en columbarium des cendres au même endroit. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer.