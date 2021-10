DURAND, Rosanne Fréchette



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 10 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Rosanne Fréchette, épouse de feu monsieur Gilbert Durand, fille de feu dame Maria Gagné et de feu monsieur Mathias Fréchette. Elle demeurait à Saint-Émile. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesle samedi 23 octobre 2021, à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Dolli (Sylvain Garneau), Réjean (Patricia Doré), Joël (Marie-Pascale Paquet); ses petits-enfants: Laurianne (François Morency) et Samuël Garneau, Léonie (Jonathan Andrew) et Guillaume Durand, Charles-Hugo Doré; ses arrière-petits-enfants: Liam, Nathan et Gabriel Morency. Elle était la sœur de: feu Émilien (feu Irène Couture), feu Julienne (feu René Bois), feu Irèna (feu Jean Collin), feu Gérard (Colette Lafond), feu Georges-Émile (feu Jeannine Verret). Elle était la belle-sœur de Gertrude (feu Camille Cloutier), feu Colette (feu Lauréat Durand), Estelle (feu Fernando Dion), feu Jeannine (feu Gaston Jobin), feu Bruno, feu Jean-Paul (feu Jeannette Valin), feu Raynald (feu Lucille Jouvreau), feu Pauline, feu Gilberte (feu Léopold Jobin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux-nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à l'équipe du projet Novateur du Cœur de Bourg, pour leur dévouement, la qualité de soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.