PAQUET, René



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de René Paquet, survenu à Beaupré le 5 octobre 2021, entouré de sa famille et d'amis. Il était le fils de feu Constance Gaumond et de feu Lucien Paquet. Il était âgé de 82 ans et habitait à Saint-Ferréol-les-Neiges.Il laisse dans le deuil sa conjointe France Thivierge, ses deux fils : Louis (Nancy Casault) et Marc (Martine Paradis); ses petits-enfants : Simon (Colleen Larkin Paquet), Jeanne (Serge Lamothe); son beau-frère Pierre Thivierge (Lucie Genest), ses neveux et nièces ainsi que beaucoup d'amis très chers. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses beaux-parents, feu Mariette Boiteau Thivierge et feu Jean Thivierge. Avocat de profession, René a été impliqué dans plusieurs organisations importantes et autres entités à Québec : juge à la Cour municipale de Québec, président de Québec 2002, président du CA du port de Québec, président de la Chambre de commerce de Québec, directeur et membre du CA du Musée d'art contemporain de Baie-St Paul, directeur à Centraide, administrateur à la Banque Nationale Trust ainsi que membre fondateur et administrateur des Nordiques de Québec. Il a occupé les postes d'officier dans l'Armée canadienne à titre de capitaine d'artillerie et celui de colonel honoraire du 713e Régiment des communications. Il a été aussi très impliqué dans le ski dès son jeune âge et ce, durant plusieurs décennies. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi qu'aux membres du personnel des soins palliatifs de l'hôpital qui ont été des anges merveilleux et dévoués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (QC) G0A 1E0, téléphone : 418 827-3726 poste 2802.https://fondationhsab.org/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.