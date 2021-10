David Desharnais prolonge son séjour en Suisse

Le HC Fribourg-Gottéron, dans la Ligue nationale A de Suisse, a consenti jeudi une prolongation de contrat d’un an à l’ancien attaquant du Canadien de Montréal David Desharnais.

Le Québécois disputera ainsi une cinquième campagne avec les Dragons en 2022-2023. Il avait d’abord rejoint la formation helvète en 2012-2013, durant le lock-out de la Ligue nationale de hockey, avant d’y revenir en 2019-2020.

Dans le circuit Bettman, le joueur de centre de 35 ans a accumulé 87 buts et 195 mentions d’aide pour 282 points en 524 matchs, avec le Tricolore, les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York.

Cette saison, Desharnais a totalisé 12 points en 16 rencontres. Le petit attaquant en a amassé 94 en 113 duels avec le HC Fribourg-Gottéron.