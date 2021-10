Des anciens du CH qui ont fait jaser à leur retour

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Jesperi Kotkaniemi n’est pas le premier ancien du Canadien à se produire à Montréal dans un autre uniforme et il ne sera pas le dernier, mais certains avant lui ont vécu des retrouvailles pour le moins mémorables avec les partisans d’ici.

Le signataire de l’offre hostile d’un an et de 6,1 millions $ des Ouragans l’été passé devait renouer avec la foule montréalaise, jeudi, au Centre Bell, dans une atmosphère possiblement hostile à son égard.

Dans les dernières décennies, des ex-joueurs du Tricolore – davantage connus et ayant dans plusieurs cas beaucoup plus d’expérience que Kotkaniemi – ont eu droit à un «retour aux sources» très médiatisé; les uns ont été acclamés, les autres ont été hués. Et parmi eux, quelques-uns ont répondu par la bouche de leur canon.

Sans vouloir présenter ici une large nomenclature des premiers matchs en sol ennemi à Montréal de tous les anciens du CH, voici quelques joueurs ayant eu une soirée bien spéciale à leur retour en ville.

Guy Lafleur

Le Démon blond avait pris sa première retraite du hockey professionnel en mauvais termes avec l’organisation du Bleu-Blanc-Rouge le 26 novembre 1984. Encore animé par le désir de jouer, il est revenu sur les patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1988-1989, sous les couleurs des Rangers de New York.

Les retrouvailles de Guy Lafleur avec les partisans du Forum se sont déroulées en deux temps, car à la première visite des Blueshirts cette saison-là, le 17 décembre 1988, une blessure à la cheville l’a contraint à manquer la rencontre. Le public l’avait toutefois applaudi quand il avait été présenté au centre de la glace.

C’est plutôt le 4 février 1989 que «Flower» a pu jouer de nouveau dans le mythique édifice de la rue Sainte-Catherine et il a fait les choses en grand. Il a réalisé un doublé pour aider les siens à prendre une avance de 5 à 2. Toutefois, le Canadien a gâché la fête de la troupe de l’entraîneur-chef Michel Bergeron en comblant le retard avec cinq buts sans riposte.

Par la suite, Lafleur a évolué avec les Nordiques de Québec au cours des deux années suivantes avant de se retirer pour de bon. Il a eu le temps de réaliser un coup d’éclat final en touchant la cible lors de ses adieux à la foule du Forum, le 30 mars 1991.

Patrick Roy

Le contexte du célèbre échange ayant envoyé Patrick Roy à l’Avalanche du Colorado le 6 décembre 1995 a été largement documenté, mais moins de gens se rappellent son premier match au Centre Bell avec sa nouvelle organisation. Pourtant, le duel était à l’époque très attendu, puisque «Casseau» avait remporté la coupe Stanley au printemps 1996 et que son ancien pilote chez le Canadien, Mario Tremblay, était encore en poste.

Le 5 mars 1997, le futur membre du Temple de la renommée effectuait 34 arrêts dans un gain facile de 7 à 3.

Dans une cause perdante, Stéphane Richer l’a trompé à deux reprises, tandis que Martin Rucinsky a compté aux dépens de ses ex-coéquipiers. Pendant ce temps, Jocelyn Thibaut a pris le chemin du banc après avoir cédé six fois en 20 tirs.

John LeClair

L’attaquant au bon physique a rapidement fait payer le directeur général du Canadien de l’époque, Serge Savard, pour la transaction conclue environ deux semaines auparavant. Le membre du fameux trio «Legion of Doom» avec Eric Lindros et Mikael Renberg a réussi un tour du chapeau dans un massacre de 7 à 0 au Forum le 25 février 1995.

Pour le numéro 10 des Flyers, acquis en retour notamment de Mark Recchi, ce fut le début d’une série de plusieurs parties productives face au Tricolore. Il avait entre autres amassé trois points à sa visite suivante à Montréal, lors du match inaugural de la saison subséquente, le 7 octobre 1995. Encore là, le résultat avait été sans équivoque : un gain de 7 à 1.

Des retours plus récents

Dans les années 2000, certaines figures marquantes du Bleu-Blanc-Rouge ont eu droit à une réception particulière. Échangé aux Predators de Nashville contre Shea Weber le 29 juin 2016, P.K. Subban a affronté son ancien club au Québec le 2 mars 2017. Ayant obtenu une mention d’aide au cours de la partie et conspué pour la totalité de celle-ci après avoir été applaudi avant le duel, il a vu les siens baisser pavillon 2 à 1 en raison d’un but de Paul Byron dans les dernières secondes.

De son côté, l’ex-capitaine Max Pacioretty a retrouvé la foule montréalaise quand les Golden Knights de Vegas ont perdu 5 à 4 le 10 novembre 2018. Envoyé au Nevada dans le pacte amenant Nick Suzuki chez la Sainte-Flanelle, le numéro 67 avait éprouvé des ennuis, terminant avec un différentiel de -2 et aucun nouvel ami dans la métropole québécoise.

Moins récemment, Alex Kovalev et Saku Koivu ont vécu des retrouvailles passablement différentes avec les partisans du Canadien. Le premier a été hué, mais a répliqué avec un but et une mention d’aide pour mener les Sénateurs d’Ottawa vers un triomphe de 3 à 1, le 17 octobre 2009. Le second s’est présenté à Montréal avec les Ducks d’Anaheim le 22 janvier 2011 et a contribué à un gain de 4 à 3 en tirs de barrage. Bien reçu par les gens, il avait inscrit une aide sur un but de Corey Perry, mais avait effectué trois passages au banc des pénalités.

Par ailleurs, outre Kotkaniemi jeudi, l’attaquant des Kings de Los Angeles Phillip Danault est attendu avec grande impatience par de nombreux amateurs du Canadien. Il sera en action au Centre Bell le 9 novembre.

