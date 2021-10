Réouverture de la frontière: des snowbirds annulent leurs vols

Alors que l’industrie du voyage tente de se refaire une santé, les annulations se multiplient chez des agences de voyages en raison de l’ouverture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis et du maintien du test de dépistage de la COVID-19 pour revenir au pays, et ce, peu importe l’endroit dans le monde d’où l’on arrive.

• À lire aussi: Washington lèvera les restrictions d'entrée aux frontières pour les vaccinés le 8 novembre

• À lire aussi: Ouverture des frontières américaines: les snowbirds prêt à partir

• À lire aussi: Réouverture de la frontière: voici tout ce que vous devez savoir avant d’aller aux États-Unis

Ces derniers jours, les États-Unis ont annoncé la réouverture de leurs frontières terrestres, et ce, dès le 8 novembre, pour les voyages non essentiels des personnes adéquatement vaccinées.

Cette annonce a résonné chez plusieurs agences de voyages d’ici, dont Voyage Vasco Spatial et Voyage Virtuose. Plusieurs snowbirds ont notamment annulé leur vol, préférant partir avec leur véhicule.

L’an dernier, en raison de la fermeture des frontières pour les voyages non essentiels, des amateurs de la Floride avaient opté pour l’avion en faisant transporter leur véhicule et leur matériel de façon terrestre.

Luc Laflamme, propriétaire de Voyage Vasco Spatial, s’inquiète de cette situation. En cette période de l’année, en temps normal, les agences croulent exclusivement ou presque sous les réservations vers le sud. Il indique au Journal avoir enregistré plus d’une dizaine d’annulations.

« Il y a des snowbirds qui ont annulé. Des gens se sont prémunis avec un plan B », confie-t-il. « Une cliente m’a mentionné qu’elle acceptait de prendre le crédit, car elle prévoyait voyager de nouveau. [...] Elle ne perd rien », poursuit-il, précisant qu’il y a également des personnes qui réservent pour l’hiver.

Il faut dire que depuis un an, les transporteurs ont assoupli leur politique d’annulation. C’est le cas de Transat, chez qui les détenteurs de l’Option Flex Extra peuvent annuler jusqu’à 24 h avant le décollage et avec un remboursement.

Sunwing a également offert un régime de protection sans frais d’annulation.

Mesures trop sévères ?

M. Laflamme est aussi d’avis que l’obligation de fournir un test PCR négatif avant de revenir au pays décourage plusieurs voyageurs qui ont déjà réservé. Il craint que le nombre d’annulations n’augmente ces prochaines semaines, si certaines mesures ne sont pas assouplies. Sans un résultat négatif, un voyageur ne peut actuellement pas prendre l’avion et revenir au Canada.

« Je pense que le test PCR devrait être fait ici, au retour, étant donné que tous les gens qui voyageront devront maintenant être vaccinés », propose-t-il.

Mélanie Vincent, de chez Voyage Virtuose, a également constaté une augmentation du nombre d’annulations ces derniers jours.

Elle ajoute qu’il est présentement « difficile » de joindre certains transporteurs, comme Transat. Il faut parfois attendre des heures, comme chaque annulation doit être effectuée par téléphone.

« J’ai des gens qui partaient aller-retour sur la Floride et ils souhaitent annuler le retour », répond-elle. « Il y a des gens qui ont réservé au printemps qui sont encore inquiets pour les voyages. Il y a également le fait que le test PCR pour revenir au Canada est encore en vigueur », poursuit-elle.

Cette dernière estime d’ailleurs qu’Ottawa devrait revoir sa politique pour le test PCR et retirer ou réduire le niveau des avis de risque pour les voyages dans certains pays. Les tests exigés peuvent atteindre jusqu’à 250 $ chacun.

« En ce moment, l’avis pour les croisières fait que les assureurs ne couvrent pas ce type de voyages, même si l’industrie a repris », donne-t-elle en exemple.

À voir aussi