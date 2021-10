FAILLE, Frédéric



À sa résidence, le 17 octobre 2021, à l'âge de 46 ans, est décédé subitement monsieur Frédéric Faille, il était le fils de feu dame Ginette Turcotte et de monsieur Jacques Faille. Il demeurait à Saint-Raymond. Il était le frère de Guylaine (Benoit Champagne) et de feu Jason. Il laisse aussi dans le deuil sa nièce Gabrielle, oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lale 27 octobre de 15 h 30 à 17 h. Ses cendres seront mises en terre à une date ultérieure, en privé. La direction des funérailles a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.