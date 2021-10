Dooly’s Ste-Foy Duplessis: de la relève en affaires pour la famille Maltais

Ne vous étonnez pas si vous croisez de plus en plus souvent Louis-Charles Maltais au Dooly’s Ste-Foy Duplessis. Celui-ci vient de prendre la relève de l’entreprise familiale.

Trois générations dans le milieu des bars et de la restauration, il faut avouer que c’est un coup de force. Pourtant, c’est bien ce que vit la famille Maltais.

Après avoir acquis la franchise, en 1997, le grand-père de Louis-Charles, Réal, l’a fait prospérer pendant plusieurs années avant de la passer à son fils, Yves, un ancien ingénieur physique de formation qui a travaillé chez Alcoa avant d’entreprendre un virage de 180 degrés.

La transition de la deuxième à la troisième génération s’est amorcée en 2019, sauf qu’avec la COVID-19, les activités ont été mises sur la glace pendant un certain temps.

«Quand j’étais jeune, je faisais mes partys de fête ici», relate Louis-Charles qui est diplômé de l’UQAR, en administration des affaires.

Photo courtoisie

Il a ensuite travaillé pour des multinationales comme PepsiCo, à Montréal, et Groupe Mars, à Québec, mais son désir de reprendre l’entreprise familiale était toujours bien présent.

L’aventure a débuté en 1997 lorsque Réal Maltais a acheté le bar Le Triangle à Sainte-Foy, qui était en opération depuis 1993. Quelques années plus tard, en 2001, l’établissement s’est joint à la bannière Dooly’s.

En 2008, suivant les traces de son père Réal, Yves Maltais devient propriétaire de l’entreprise. Treize ans plus tard, c’est maintenant au tour de Louis-Charles de prendre les rênes.

«C’est une chaîne qui investit beaucoup pour se garder au goût du marché et suivre les tendances. Dooly’s, ce n’est plus juste un salon de billard. Notre offre de restauration est complète. De plus, on accueille les groupes, les 5 à 7, les partys de Noël, les fêtes. Il y a toujours une raison pour venir faire la fête chez nous et souligner un événement», lance M. Maltais.

Selon lui, les gens, qui ont été privés de contacts sociaux durant la pandémie, veulent sortir de chez eux pour s’amuser et faire des rencontres.

«Lorsqu’on a rouvert, on roulait plus qu’en 2019. C’est vraiment l’fun de voir les gens sourire», a-t-il confié.

L’une des facettes qu’il adore de son nouveau rôle, c’est le côté social et service à la clientèle.

Louis-Charles compte poursuivre les activités de l’établissement en propulsant plus que jamais l’endroit comme une référence pour aller décompresser et s’amuser entre amis.