THOMASSIN, Jean-Marc



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 octobre 2021, à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Jean-Marc Thomassin, fils de feu madame Rosée Lamarre et de feu monsieur Siméon Thomassin. Natif de Sainte-Brigitte-de-Laval, il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 13h30. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Thomassin laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Guy Lepage), Nathalie (François Collin) et Katy (Louis Savard) ses petits-enfants : Dominic (Soryanne) et Joany (Samuel), Jenny, Naomi (Fabrice) et Audrey (Philippe); son arrière-petit-fils Logan; son frère et ses sœurs : Marie-Marthe, René (Denise Dionne), Gaétane (Clément Duguay) et Diane ; les membres de la famille Verret ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses compagnons du Tim Horton et ami(e)s. Il était également le frère de feu Raynald, feu Yvan (Francine Bouchard), feu Jules Thomassin et le beau-frère de feu Claude Gariépy. Un remerciement spécial au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 chemin Saint-Louis, Québec, QC, https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don