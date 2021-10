BÉRUBÉ, Jean-Marie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean-Marie Bérubé, survenu à Québec le 12 septembre 2021, à l'âge de 73 ans. Il était le fils de feu Alice Chamberland et de feu Pierre Bérubé. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Maxime (Maribelle Béland-Pagé); ses petits- enfants : Nathan et Medérik; ses frères et sœurs : Jean-Marc (Linda Nadeau), Claudette (Mario Gagné), Michèle (Clément Vallières), Louise et Rose-Marie (Michel Denis); plusieurs neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses sœurs Jocelyne, Raymonde et Jeanine, décédées avant lui.